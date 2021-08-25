Vali Soytürk, sınır hattında kullanılan yeni Drone'ları inceledi

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Kilis Valisi Recep Soytürk, TürkiyeSuriye sınır hattında kullanılan yeni Drone'ları inceledi.

Kilis Valisi Recep Soytürk, Zafer Yılmaz Kışlasında Garnizon ve 1.Hudut Alay Komutanı Tuğgeneral Soner Oruçoğlu’nu ziyaret etti. Vali Soytürk, ziyaret sonrası TürkiyeSuriye sınır hattında kullanılan yeni Drone'ları inceledi. Vali Soytürk, asayiş konusunda havadan gözlem gücüne önemli destek sağlayan yeni Drone'ları incelerek, Tuğgeneral Soner Oruçoğlu’dan bilgi aldı.

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