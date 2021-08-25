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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TAB Mezunlarına iş umudu

İHA

TAB Mezunlarına iş umudu

Akdeniz Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Derneği (ATABDER) Yönetim Kurulu Başkanı ve Kilis 7 Aralık Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Nazım Şekeroğlu, Aktarların en az bir Tıbbi ve Aromatik Bitkiler teknikeri bulundurmaları gerektiğini söyledi.
Prof. Dr. Nazım Şekeroğlu, Resmi Gazete Meslekî Yeterlilik Kurumu tarafından Ulusal Meslek Standartlarına dair tebliğ kapsamında, Aktarlar için Ulusal Meslek Standardı belirlendiğini ve bu standarda göre aktarların ciddi bir eğitim almaları gerektiğini ya da dükkanlarında konu ile ilgili sürekli çalışan en az bir Tıbbi ve Aromatik Bitkiler teknikeri bulundurmaları gerektiğini belirtti.
Prof. Dr. Nazım Şekeroğlu, Resmi Gazete 11 Ağustos 2021 Çarşamba tarih ve 31565 (Mükerrer) sayısında yayınlanan Meslekî Yeterlilik Kurumu tarafından Ulusal Meslek Standartlarına dair tebliğ (TEBLİĞ NO: 2021/5) kapsamında; Aktarlar için Ulusal Meslek Standardı (Ek5 Aktar (Seviye 5) belirlendiğini hatırlattı.
Şekeroğlu, “ Ankara Ticaret Odası (ATO) tarafından hazırlanan standarda göre aktar, ‘Geleneksel ve tamamlayıcı tıp ile ilgili yardımcı profesyonel meslek mensupları’ (ISCO 08: 3230) olarak kısaca tanımlanmakta olup, yaptığı ve yapacağı işler konusunda da Aktar, (Seviye 5), iş sağlığı ve güvenliği ile çevre koruma önlemlerine uyarak kalite gereklilikleri çerçevesinde, iş organizasyonu yapan, ön hazırlık yapan (bitkisel ürünleri temin ederek satışa uygun hale getiren ve çalışma alanına konumlandıran), müşterinin talebine göre bitkisel ürünleri kullanıma uygun hale getiren (aromatik bitki, çiçek, çay, aromatik yağ ve baharat hazırlayan, bitki/baharatı öğüten), bitkisel ürün satışı yapan ve mesleki gelişim faaliyetlerine katılan nitelikli kişi” olarak açıkça tanımlanmaktadır” dedi.
Prof. Dr. Şekeroğlu, Türkiye’nin dört bir yanındaki mevcut aktarların büyük çoğunluğunun bu standartları karşılamayacağını ve bu durumun ileride halk sağlığını ciddi oranda tehdit edeceğini belirterek, “ Mevcut aktarlara eğitim verilmesinin yanı sıra, ülkemizde birçok üniversitede halihazırda eğitim veren ve birçok mezunu bulunan Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bölümü (TAB) teknikerlerinin Tıbbi ve Aromatik Bitkiler üreten, işleyen, pazarlayan işletmeler ile aktar dükkanlarında zorunlu olarak tam zamanlı çalıştırılması gerektiğini söyledi. Bu teknikerlerin de belli bir eğitim aldıktan sonra sertifikalandırılması ve böylece sektörde istihdamının sağlanmasının yaraları olacağını belirtti. Gerek aktarların gerekse TAB teknikerlerinin sertifikalı eğitimleri konusunda ATABDER olarak ilgili Kamu ve Sivil Toplum Kuruluşları ile ortak çalışmaya hazırız. Türkiye’nin her tarafında üniversite, kamu, özel sektör ve üreticilerden üyelerimiz var. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler konusunda Türkiye’deki en donanımlı sivil toplum kuruluşuyuz. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT) uygulamaları kapsamında Tıp Fakülteleri, Devlet Hastaneleri ve Özel Kliniklerde hizmet verilmeye başlandı . Piyasada maalesef standart kalitede Tıbbi ve Aromatik Bitki bulunamadığını, önümüzdeki süreçte Tıbbi Bitkisel Ürünler (Çaylar Kahveler Droglar) konuda yatırım yapan işletmelerin kazançlıdır” ifadesini kullandı.
Şekeroğlu, Mevcut aktarların sıkı denetime alınması ve teknik eleman çalıştırma konusunda bir an önce gerekli adımların atılması gerektiğini sözlerine ekledi.

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