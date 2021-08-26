Kilis horoz karası üzümü kurumaya bırakıldı Horoz karası kurumaya bırakıldı, tarım arazileri siyaha büründü

Kilis’te, ‘horoz karası’ olarak bilinen Kilis karası cinsi üzümün kurutulmasına devam ediliyor.

Türkiye’nin önemli üzüm bağcılığı merkezinden biri olan Kilis’te normal üzümlerden önce yetişen ve Kilis karası olarak bilinen üzümün hasadı sürerken, bölgede sofralık olarak tüketilen üzümlerin kurutulmasına da devam ediliyor. Kurutulan üzümlerin kilosu 1520 TL arasında değişen fiyatlarda satılıyor.



Horoz karası kurumaya bırakıldı, tarım arazileri siyaha büründü

Horoz karası üzümün merkezi halinde bulunan Musabeyli ilçesi ve köylerinde üzüm bağları ile tarım arazileri siyah üzümün serilmesi nedeniyle karaya büründü. Ziraat Mühendisleri Odası Kilis Temsilcisi Güven Özdemir, Kilis karası üzümün kentin en büyük gelir kaynağı olduğunu ifade ederek, "Kilis ve ilçelerinde 160 bin dekarda üzüm üretimi yapılıyor. Bu üzümlerin büyük kısmı horoz karası üzümdür. Bu yıl 50 bin ton rekolte beklentimiz var. Bunun 30 bin tonu horoz karasıdır. Bölgenin en büyük gelir kaynağı horoz karası üzümdür. Horoz karası üzüm Türkiye’nin her tarafına gitmekle beraber, Yurt dışına da ihracat yapılıyor. İsrail, Rusya, Irak, İran başta olmak üzere bir çok ülkeye gönderiliyor. En son Afganistan’a gönderilmişti. 5 bin ton civarında bir ihracatımız var. İhracatın daha fazla artmasını istiyoruz. Üzüm üreticileri birliği kuruldu. Bu çok önemlidir. Üzüm üreticilerinin kurulması ile birlikte üzüm fiyatları belli olur. Aracılar ortadan çıkmış olur. Geçen yıl 1012 TL olan üzüm bu yıl 1520 TL arasında değişen fiyatlarla satılıyor. Fiyatların daha da yükseleceğini tahmin ediyoruz. Şuan serilen üzümler nedeniyle her taraf siyaha bürünmüş durumdadır” dedi.

Üzüm üreticisi Mehmet Yılmaz ise üzüm üretiminin maliyetli bir iş olduğunu ifade ederek, “Şu anki fiyatların daha da yükselmesini istiyoruz. Bu yıl 50 bir ton üzerinde bir rekolte var. Geçen yıl bunun yarısı kadar yoktu. Bu yıl ikiye katladı rekolte. Fiyatlar da geçen yıla oranla yüksek ama daha da yükselmesini bekliyoruz. Üzüm çok kalitelidir” ifadesini kullandı.

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