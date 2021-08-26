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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yangın kahramanları ödüllendirildi

İHA

Yangın kahramanları ödüllendirildi

Kilis’te, yangın bölgelerinde görev yapan İtfaiye Müdürlüğü personeli ödüllendirildi.
Antalya, Muğla, Osmaniye’de yangın söndürme çalışmalarını katılan 5 Kilis Belediyesi personeline plaket verilerek altında ödüllendirildi.
Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Osmaniye, Antalya Gündoğmuş, Muğla Marmaris’te orman yangınlarıyla ilgili olarak Kilis Belediyesi İtfaiye ekipleri. yangın söndürme çalışmalarına katıldığını ifade ederek, “Personelimizin fedakarca yangın alanında çalışmasından dolayı kendilerine plaket vereceğim. 1520 gün yangın bölgesinde fedakarca çalıştılar. İnşallah bir daha böyle orman yangınlarını yaşamayız” dedi.
Daha sonra Belediye Başkanı Servet Ramazan, İtfaiye personeline plaket takdim ederek, altınla ödüllendirdi.

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