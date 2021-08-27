İzcilerden aşure dağıtımı

Kilis Kaşif Gençlik ve Spor İzcilik Kulübü ile Kilis Nergis Çevre Eğitim ve Kültür Derneği tarafından vatandaşlara aşure dağıtıldı.
Cumhuriyet Meydanında Cuma Namazı sonrası vatandaşlara aşure ikramına vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger de Aşura dağıtımına katıldı. Milletvekili Dülger, Kilis Orman İşletme Müdürü İsmet Gümüş ile Kaşif Gençlik ve Spor İzcilik Kulübü ve Kilis Nergis Çevre Eğitim ve Kültür Derneği üyelerine teşekkür etti.
Bin kişiye aşure kısa süre içerisinde dağıtımı gerçekleşti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.