Kilis’te tarihi eser kaçakçılığı

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Kilis’te jandarma ekipleri, bir araçta 96 adet sikke, 1 adet küp ve 3 adet obje ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Merkez Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, KilisGaziantep karayolu Küplüce köyü A.Ö. yönetimindeki aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, tarihi eser niteliği taşıyan 96 adet sikke, 1 adet küp ve 3 adet obje ele geçirildi. . Olayla ilgili gözaltına alınan A.Ö. ifadesinin alınmasına müteakip adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tarihi eserler Kilis Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

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