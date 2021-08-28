Kilis'te tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)KİLİS'te tarihi eser kaçakçılıklarına yönelik operasyonda 96 sikke, 1 küp ve 3 obje ele geçirildi, 1 kişi gözaltına aylındı.
Kilis İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, Kilis-Gaziantep karayolu üzerinde oluşturdukları kontrol noktasında bir otomobili durdurarak arama yaptı. Aramada tarihi eser olduğu değerlendirilen 96 sikke, 1 küp ve 3 obje ele geçirildi. A.Ö. gözaltına alındı.
Jandarmadaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen A.Ö. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU
2021-08-28 16:51:16
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