Kilis'te tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı

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Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)KİLİS'te tarihi eser kaçakçılıklarına yönelik operasyonda 96 sikke, 1 küp ve 3 obje ele geçirildi, 1 kişi gözaltına aylındı.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, Kilis-Gaziantep karayolu üzerinde oluşturdukları kontrol noktasında bir otomobili durdurarak arama yaptı. Aramada tarihi eser olduğu değerlendirilen 96 sikke, 1 küp ve 3 obje ele geçirildi. A.Ö. gözaltına alındı.

Jandarmadaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen A.Ö. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU

2021-08-28 16:51:16



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