Albay Aslan’a ziyaret

Bu 10 şehirden birindeyseniz dikkat! Sağlık Bakanı Koca uyardı: Öncesine göre daha az güvendesiniz

Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü var!

GAP Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Mehmet Tuncay Bayraktar ile beraberindeki heyet, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ersin Aslan’ı ziyaret etti.

Kilis İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ersin Aslan’ın, Bartın İl Jandarma Komutanı olarak atanmasından dolayı , GAP Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Mehmet Tuncay Bayraktar, Öncüpınar Gümrük Müdürü Abbas Şahin, Çobanbey Gümrük Müdürü Celal Yıldırım ve Öncüpınar Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürü Kubilay Uyar ile birlikte makamında ziyarette bulundu. Bölge Müdürü Mehmet Tuncay Bayraktar, Albay Ersin Aslan’a plaket takdim ederek, yeni görevinde başarılar diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.