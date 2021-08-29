Katı Atık transfer istasyonu inşaatı devam ediyor

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Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Katı Atık Transfer İstasyonu inşaatında incelemelerde bulundu.

Belediye Başkanı Servet Ramazan, Başkan Yardımcısı Mustafa Tohumcu ile birlikte Katı Atık Transfer İstasyonu İnşaatında incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.

Belediye Başkanı Ramazan, Katı Atık Transfer İstasyonu İnşaatının hızlı devam ettiğini ifade edere, “Dur durak bilmeyen hizmet kervanımız son sürat ilerliyor. Şehrimiz günden güne gelişiyor, güzelleşiyor. Hafta sonu mesaimiz hız kesmeden devam ediyor” dedi.

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