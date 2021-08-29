Belediye Başkanı Ramazan’dan 30 Ağustos mesajı

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Belediye Başkanı Ramazan, Milletin bağımsızlığı uğruna gösterdiği azim ve kararlılığının tüm dünyaya ilan edildiği 30 Ağustos Zaferi’nin 99. Yıldönümünü kutlamanın gururu ve sevinci içerisinde olduklarını belirtti.

Ramazan, “ Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna giden yolda büyük bir dönüm noktası olan bu büyük zafer, milletimizin en çaresiz zamanlarda bile en büyük güçlükleri aşabileceğinin göstergesidir. Devrin en güçlü ordularının dört bir yandan amansızca saldırdığı bu mücadelede, kadınıyla erkeğiyle, yaşlısıyla genciyle Milletimizin her bir ferdi birer asker olmuş, istiklal mücadelesinde göğsünü siper etmiştir. Tarihinde bağımsızlığına gem vurabilecek hiçbir güç tanımayan Aziz Milletimizin, azimle ve inançla, yekvücut olarak toprağını nasıl müdafaa ettiğinin canlı bir örneği olan 30 Ağustos Zafer Bayramı ile milletimiz, vatan topraklarının asla işgal edilemeyeceğini ve bayrağımızın göklerden asla indirilemeyeceğini bir kez daha tüm dünyaya haykırmıştır. Tarih boyunca gücünü, birlik, beraberlik ve kardeşliğinden alan milletimizin, sahip olduğu değerler etrafında oluşturduğu bu kenetlenme anlayışı ve Kuvayı Milliye Ruhu, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da karşılaşacağımız badireleri aşmamızda en büyük güvencemiz olacaktır. Bu vesileyle, İstiklal Savaşımızın Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve bugüne kadar vatan uğrunda canını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimizi minnetle yad ediyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı’mız kutlu olsun” ifadesine ver verdi.

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