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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Orman yangınında yanan ağaçların kökleri filizlendi

İHA

Orman yangınında yanan ağaçların kökleri filizlendi

Kilis’te 29 Temmuz tarihinde çıkan orman yangınında yanan ağaçlar kısa sürede yeniden filizlenmeye başladı.
Kilis Merkeze bağlı Demirciler köyünde 29 Temmuz tarihinde çıkan orman yangınında 100 hektar alan zarar görmüştü. Bir ay sonra meşe ağaçlarının kökleri filiz vermeye başladı.
Kilis Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yanan 100 hektarlık orman alanında çalışmalar başlatıldı. Yanan orman sahasında ne kadar zarar olduğunun tespiti için yanan ağaçlar, tek tek sayılarak, numaralandırıldıktan sonra çalışmalar başladı. Şubat ayına kadar orman alanı yanan ağaçlar, kesildikten sonra dozerle saha düzenlemesi yapılarak, toprak dökülmesine müteakip fidan dikimi yapılarak, yanan ormanlık alan ağaçlandırılmış olacak.
Kilis Orman İşletme Müdürü İsmet Gümüş, Kilis Demirciler’de yanan ormanlık alanda çalışma yaparak ağaçları tespit ettiklerini ifade ederek, “Her ağaca bir numara veriyoruz. 2 bin 500 metreküp odun olduğunu tespit ettik. Bunu satışa çıkaracağız. Sahada 300 tane ağaç kesip, verip yüzdesini tespit edeceğiz. Satışa çıktıktan sonra Bir ay içerisinde kesilip, piyasaya süreceğiz. Sonra dozer gelerek, bir aya gibi bir süre içerisinde toprakla işleyeceğiz. Çünkü toprakla işlemenin söyle bir faydası var, veriminin yükselmesi eskisinden daha iyi fidanların yetişmesi gerekli, dozerle süreceğiz, daha sonra tohum takviyesi yapacağız. Şubat ayı geldiği zaman fidanların filizlenmesini görmeye başlayacağız” dedi.
Gümüş, yanan alandaki meşe ağaçlarının sürgü vermeye başladığını ifade ederek, "Meşe ağaçlarının özelliği gereği sürgü verebiliyor. Ama çam ağaçlarının böyle bir özelliği yok. Bu nedenle kesip yeniden dikeceğiz. Şubat ayında fidanlarımızı diktikten sonra çevresini de tel örgüyle kapatacağız. Burası eskisinden daha güzel olacaktır. Yanan olanımız toplam 100 hektardır” ifadelerini kullandı.

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