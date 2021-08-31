Vali Soytürk, Kilis Belediyespor antrenmanını ziyaret etti

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Vali Recep Soytürk, Kilis Belediyespor’un antrenmanını ziyaret ederek futbolculardan şampiyonluk sözü aldı.

Vali Recep Soytürk, 7 Aralık Stadyumuna gelişinde Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Kilis Belediyespor Kulüp Başkanı Ahmet Günay, Basın Sözcüsü Hamza Özkaya tarafından karşılandı. Kurban kesiminden sonra Vali Soytürk, Belediyespor Kulüp Başkanı Ahmet Günay’dan takım ile ilgili bilgi aldı. Daha sonra futbolcular ile bir araya gelen Vali Soytürk, BAL liginden bu yıl şampiyonluk beklediklerini, Futbolculardan şampiyonluk sözü aldı.

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