Emniyet Müdürü Kurt, Muhtarlarla bir araya geldi

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Kilis İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, Muhtarlarla bir araya gelerek, güvenlik ve asayiş toplantısı yaptı.

İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, Nurettin Mahallesi Habip Gözükızıl Taziye evinde, Mahalle Muhtarlar ile araya gelerek, güvenlik asayiş konuları başta olmak üzere son zamanlarda artan hırsızlık olayları ele alındı. Emniyet Müdürü Kurt, hırsızlıkla ilgili olarak son zamanlarda ciddi mücadele verildiğini, hırsızlık konusunda vatandaşlara ve muhtarları önemli görevler düştüğünü, gördükleri bir olumsuzluğu anında polise bildirmelerini istedi. Mahalle muhtarları ise yaşanan sıkıntılar, asayiş ve hırsızlık, uyuşturucu kullanımı ile mücadele konusunda Emniyet Müdürlüğünden destek istediler.

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