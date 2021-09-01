Jandarmadan karantina ihlaline sıkı denetim

Kendi aracını kurşunlatıp koruma talep etti, gözaltına alındı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kilis’te jandarma ekipleri, karantina ihlali yapanlara yönelik olarak sıkı denetim başlattı.

Kilis'in Polateli ilçesinde Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sorumluluk bölgesinde karantina ihlali yapanlara yönelik olarak denetimleri sürdürüyor. Jandarma ekipleri, yol kontrolünde karantina ihlali yapan şahsa idari para cezası uyguladı. Jandarma ekipleri, sağlık ekipleri ile birlikte koordineli bir şekilde karantinada olan şahısları evlerinde kontrol ederken yol denetimlerinde de HES kontrolü yaptıkları bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.