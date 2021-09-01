Köy yollarının yapımı tam gaz sürüyor

Kilis İl Özel İdaresi tarafından Rakım olarak yüksekte bulunan Hisar köyünün yol yapımı tam gaz sürüyor.

İl Özel İdaresi tarafından Kilis ve ilçelerine bağlı köylerde yol yapım çalışmaları aralıksız bir şekilde sürüyor. Özellikle dağlık alanda bulunan köylerin yol genişletme ve yol yapımı ile asfaltlanma çalışmalarına hız verildi. Rakım olarak yüksekte bulunan dağlık alanda yer alan Kilis Merkeze bağlı Hisar köyünde yol yapım çalışmaları aralıksız sürerken, belirli bir plan çerçevesinde köy yollarının yapımına devam edildiği bildirildi.

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