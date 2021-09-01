Albay Akşit görevine başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Albay Akşit görevine başladı

İHA

Albay Akşit görevine başladı

İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Selami Akşit, Kente gelerek görevine başlarken, ilk ziyaretini Kilis Valisi Recep Soytürk’ü yaptı.
İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ersin Aslan’ın Bartın İl Jandarma Komutanlığına tayin olması nedeniyle yerine atanan Kıdemli Albay Selami Akşit, görevine başladı. İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Selami Akşit, Vali Recep Soytürk’ü makamında ziyaret etti.
Vali Soytürk, Görevine başlayan Kıdemli Albay Selami Akşit’e yeni görevinde başarılar diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kilis İl Genel Meclisi Eylül ayı toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Kilis İl Genel Meclisi Eylül ayı toplantısı yapıldı
Çiftçilere kuraklık desteği
YEREL HABERLER Çiftçilere kuraklık desteği
Köy yollarının yapımı tam gaz sürüyor
YEREL HABERLER Köy yollarının yapımı tam gaz sürüyor
Sınır kapasında silah ve sigara yakalandı
YEREL HABERLER Sınır kapasında silah ve sigara yakalandı
Jandarmadan karantina ihlaline sıkı denetim
YEREL HABERLER Jandarmadan karantina ihlaline sıkı denetim
Emniyet Müdürü Kurt, Muhtarlarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Emniyet Müdürü Kurt, Muhtarlarla bir araya geldi
Sanatçı Murat Kekilli Suriyeli yetim çocuklarla şenliğe katıldı
YEREL HABERLER Sanatçı Murat Kekilli Suriyeli yetim çocuklarla ...
Vali Soytürk, Kilis Belediyespor antrenmanını ziyaret etti
YEREL HABERLER Vali Soytürk, Kilis Belediyespor antrenmanını ziyaret ...
Orman yangınında yanan ağaçların kökleri filizlendi
YEREL HABERLER Orman yangınında yanan ağaçların kökleri filizlendi
Kilis’te 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu
YEREL HABERLER Kilis’te 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu
Kilisliler 30 Ağustos Zafer Bayramını kutladı
YEREL HABERLER Kilisliler 30 Ağustos Zafer Bayramını kutladı
Vali Yardımcıları ile Jandarma Komutanına veda programı düzenlendi
YEREL HABERLER Vali Yardımcıları ile Jandarma Komutanına veda ...
30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları
YEREL HABERLER 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.