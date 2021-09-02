üniversiteye yeni parklar oluşturuldu

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde yeni parklar oluşturularak 20212022 eğitim öğretim dönemine hazır hale geçirildi.

7 Aralık Üniversitesinde mevcut yeşil alanlarına bir yenisi daha eklendi. z İslami İlimler Fakültesinin hemen arkasında 4 bin 100 metrekarelik alana kurulan park, öğrencilerin ve personellerin stres atabileceği, kavurucu sıcaklarda nefes alabilecekleri bir dinlenme alanı olarak hizmete sunuldu.

Gelişen teknoloji göz önünde bulundurularak yapılandırılan parkta, 930 metrekarelik yürüyüş yolu, 43 adet bank, 20 adet oturma alanı, 21 adet açık, 21 adet kapalı olmak üzere 42 adet otopark alanı ve engelli vatandaşların rahatlıkla kullanabileceği engelli araç otoparkının yanı sıra elektrikli şarj istasyonu da mevcut olduğu, estetik bir görünüm kazandırılması amacıyla çimlendirme, ağaçlandırma ve ışıklandırma çalışmalarına önem verilen park ile Üniversitede kişi başına düşen yeşil alan sayısı arttırıldığı bildirildi.

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