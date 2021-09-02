Kilis'te otomobil şarampole yuvarlandı, baba ile kızı yaralandı

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Reşit ÇELEBİOĞLU/ KİLİS,(DHA)KİLİS'te şarampole devrilen otomobildeki baba ile kızı yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Kilis-İslahiye kara yolu 5'inci kilometresinde meydana geldi. Bekir A., (56) yönetimindeki 06 GD 2895 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Çarpmanın etkisiyle araç hurdaya döndü. Kaza yerine ihbar üzerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Bekir A., ile kızı Nurefşan A., (24) yaralandı. Yaralılar Kilis Devlet Hastanesi´ne kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU

2021-09-02 15:33:02



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