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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Köy yollarının yapımına hız verildi

İHA

Köy yollarının yapımına hız verildi

İl Özel İdaresi tarafından Kilis merkez ve ilçelerine bağlı köylerde 46 kilometre 1. kat sathi kaplama, 3 kilometre beton yol, 49.5 kilometre 2.kat sathi kaplama çalışmaları sürüyor.
Köylerde yol yapım çalışmalarını İl Genel Meclis Başkanı Şıhmehmet Yalçın, İl Genel Meclis üyeleri İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ramazan Sümer, YolŞube Müdürü Ayşe Çay ve teknik ekipleri ile birlikte asfalt yapımı devam eden köyleri ziyaret ederek çalışmaları yerinde incelediler.
İl Özel İdaresi tarafından bu yıl içerisinde 46 kilometre 1. kat sathi kaplama, 3 kilometre beton yol, 49.5 kilometre 2.kat sathi kaplama yapılırken, ek olarak, ayrıca Özel İdaresi tarafından ek olarak 24 kilometre 1.kat sathi kaplama için kısa süre içerisinde ihaleye çıkılacağı öğrenildi.

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