YKS’de Türkiye derecesi yapan Yapıcıoğlu’na Ramazan’dan hediye

Kilisli Verda Yapıcıoğlu, YKS’De Türkiye derecesi yapması nedeniyle Belediye Başkanı Servet Ramazan tarafından altın ile ödüllendirildi.

YKS’de büyük başarı elde eden Verda Yapıcıoğlu babası Ali Ziya Yapıcıoğlu ile birlikte Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan tarafından makamında kabul edildi.

YKS’de Türkiye derecesi yapın Verda Yapıcıoğlu, Mühendislik ve Doğa Bilimlerini tercih ettiği öğrenildi.

Belediye Başkanı Servet Ramazan, Kilis adına çok gururluyuz ve sevinçli olduklarını ifade ederek, “Memleketimizde üstün başarı sağlayarak YKS’de Türkiye derecesi yapan Verda Yapıcıoğlu kardeşimizi bugün makamımızda ağırladık. Verda gibi başarılı pırıl pırıl gençlerimizin olması geleceğimiz adına bizleri çok daha umutlandırdı. Mühendislik ve Doğa Bilimlerini tercih eden Verda’nın bundan sonra başarılarıyla ülkemizde çok büyük atılımların öncüsü olacağına eminim. Bu başarıda emeği bulunan öğretmenlerimizi, ailemizi ve Verda’yı bir kez daha gönülden kutluyorum” ifadesini kullandı.

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