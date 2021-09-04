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Esnaf ziyaretleri sürüyor

İHA

Esnaf ziyaretleri sürüyor

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan ile AK Parti İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, Esnafları ziyaret ederek sorun ve sıkıntılarını dinlediler.
Başkan Servet Ramazan ile İl Başkanı Mehmet Murat Karataş ile birlikte Paşa Hamamı civarı esnafımızı ziyaret ettiler. Esnafların şikayet ve önerilerini dinleyen Bakanlar, 20212022 eğitim öğretim döneminin başlaması ile birlikte okul alış verişi yapan aileler ile sohbet ederek, sorun ve sıkıntı ve önerilerini dinlediler.

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