Kilis karası üzümünün de hasat sona erdi

Kilis’te horoz karası diye tabir edilen Kilis karası üzümün hasadı sona ererken, üzümlerin kurutulması sürüyor.

Kilis’te sofralık ve kurutmak olarak tüketilen yörede horoz karası olarak bilinen Kilis karası üzümün yaş ve kuru olarak hasadı sona erdi. Üzüm bağlarının içerisine kurutulmak üzere serilen üzümlerin toplanma işlemlerinde sona gelindi.

Üzüm üreticileri üzümlerinin bir kısmını pekmezlik olarak değerlendirirken, bir kısmı da kuru olarak satmayı tercih etti. Kilis karası kuru üzümün kilosu 1520 TL arasında kalitesine göre değişen fiyatlarla satılıyor.

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