Girişimci Orkan Doğancı: Bodrum’da restoran açacağım Girişimci Orkan Doğancı: Almanya, Dubai ve İstanbul’un ardından sıra Bodrum’da

Almanya ve Dubai’de açtığı restoranlarla sektörün önde gelen isimleri arasına giren Orkan Doğancı, Türkiye’deki yatırımlarının sayısını artırmaya hazırlanıyor. İstanbul’da açtığı Fahham adlı restoranla tanınan Doğancı, yakında Bodrum’da da ‘Trove Lounge’ adlı yeni bir mekanı hizmete sokacak.

Yemek sevgisi ve girişimci doğasıyla Almanya’da restoran işine giren Orkan Doğancı, kısa sürede büyük başarı elde etti. Ülkenin tanınmış restoran işletmecileri arasına giren Doğancı, daha sonra soluğu İngiltere’de aldı. Orada işin inceliklerini öğrenen Doğancı, gördüğü eğitimin ardından Dubai’ye gitti ve iki arkadaşıyla beraber Bosporus adını verdiği mekanı açtı. Dubai’nin en büyük Türk restoran zincirlerinden birine imza atan başarılı girişimci, memleketine de yatırım yapıyor.

Önce İstanbul sonra Bodrum

İstanbulBeşiktaş’ta Fahham adında bir restoranı bulunan Orkan Doğancı, pandemi sonrasında Türkiye’deki yatırımlarına hız verdi. Yeni mekanını en gözde tatil lokasyonlarından Bodrum’da açmaya karar veren Doğancı, yapacağı yatırım için ilk adımları attı. İşletmeci Orkan Doğancı, ‘Trove Lounge’ adını vereceği yeni mekanın yakında açılacağını ve burada da büyük başarı elde etmeyi umduğunu açıkladı.

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