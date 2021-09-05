Vali Recep Soytürk’ün 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı mesajı

Kilis Valisi Recep Soytürk, 20212022 Eğitim Öğretim yılının başlaması nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Vali Soytürk, Türkiye’nin her yanında olduğu gibi Kilis’te de öğrenci, veli, öğretmen ve diğer eğitim personelinin büyük emek sarf edecekleri ve fedakarlıklarıyla donatacakları 20212022 EğitimÖğretim Yılına başlamanın coşkusu ve heyecanı içerisinde olduklarını belirtti.

Soytürk, “Ülkemizin geleceği olan çocuklarımız okullarına, arkadaşlarına ve öğretmenlerine kavuşmanın sevincini yaşarken; değerli anne ve babaları da yavrularını sevgiyle, ümitle okula hazırlanmanın güzelliğini ve tatlı telaşını yaşıyorlar. Kuşkusuz eğitim; üzerinde titizlikle durulması ve her şeyden fazla sahiplenilmesi gereken, kararlılık ve süreklilik isteyen bir süreçtir. Dünyada ve ülkemizde yaşanan pandemiye rağmen Devletimizce planlanan eğitim öğretim sürecinde çocuklarımıza en iyi imkânları sağlamaya çalışmaktayız. İçinde bulunduğumuz bu hassas süreçte, Valiliğimizin yakın takibi ile eğitim kadromuz, velilerimiz ve öğrencilerimiz hep birlikte, karşılıklı anlayış ve hoşgörü içerisinde, gereken gayreti göstereceğimize inancım tamdır. Öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve velilerimizden en büyük beklentimiz, pandemi dolayısıyla alınan tedbirlere en iyi şekilde uyarak, maske, mesafe ve hijyen kurallarına riayet ederek sağlıklarına dikkat etmeleri önceliğimizdir. İnanıyorum ki bütün öğrencilerimiz yüz yüze eğitimden uzak kalınan bir dönemi geride bırakarak, daha çok çalışma azim ve gayretiyle okullarına kavuşacaklardır. Salgının etkisinin hala devam ettiği pandemi sürecinde kendilerini mesleklerine adamış idareci ve öğretmenlerimiz başta olmak üzere tüm öğrencilerimizin ve velilerimizin 20212022 Eğitim ve Öğretim Yılı’nı kutluyor, başarılarla dolu hastalıktan uzak hayırlı bir yıl olarak geçmesini diliyorum” ifadesine yer verdi.

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