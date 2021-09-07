Kilis'te yoğun denetim

Kilis'te zabıta ekipleri okul servis araçlarını ve kentteki esnafları denetledi.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde esnaflar üzerinde iş yeri açma ve çalışma ruhsatı denetimleri yaptı. Ekipler Odun Pazarı, Şıh Ahmet ve Mercidabık caddelerinde yaptığı konrollerde, kaldırımları işgal eden esnafları uyardı. Zabıtalar polis ekipleri ile birlikte yüz yüze eğitimin start aldığı 20212022 eğitim dönemin nedeniyle servis araçlarını kontrol etti.

Ayrıca zabıtalar, vatandaşlar tarafından bulunarak belediyeye teslim edilen kayıp, kimlik, cüzdan, ziynet eşyasını da sahiplerine teslim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.