Kilis hızla büyüyor ve gelişiyor

Belediye Başkanı Servet Ramazan, Kilis’in hızla büyüyüp geliştiğini söyledi.

Belediye Başkanı Ramazan, Kilis’e hizmet etmek için gece gündüz çalıştıklarını ifade ederek, “Her gün yeni bir çalışma ile vatandaşlara kolay ulaşım hizmeti sunan Fen İşleri Müdürlüğü Ekipleri şehrimizin yeni yerleşim alanlarında yeni yolyapım çalışmalarına devam ediyor. Sıcak asfalt ile kaplanacak olan yollar vatandaşların daha konforlu sürüş yapmasını ve bölge halkının ulaşımının rahatlamasını sağlayacak. Anadolu Bulvarı, Fatma Şahin Bulvarı, Pamukçuoğlu Caddesi, Ahmet Karakılınç Caddesi, Kaymakam Caddesinin asfaltlanması ve çevre düzenin kısa süre içerisinde tamamlamayı planlıyoruz” dedi.

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