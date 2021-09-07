Teröristlerden üs bölgesine roketli saldırı: 1 şehit, 4 yaralı (3)

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KOMUTANLARDAN YARALI ASKERLERE ZİYARET

2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak, 6'ncı Kolordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel ve 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma ile Suriye'nin El Bab kentindeki üs bölgesinde roketli saldırıda yaralanan askerleri tedavi gördükleri Kilis Devlet Hastanesi'nde ziyaret etti. Doktorlardan yaralı askerlerin sağlık durumları hakkında bilgi alan komutanlar, daha sonra 1'inci Hudut Alay Komutanlığı'na giderek, bölgedeki son duruma ilişkin bilgi aldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU

2021-09-07 17:36:34



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