Karataş, El-Bab'da yaralan askerleri ziyaret etti

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AK Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, Suriye’nin El Bab kentinde terör örgütü PKK/YPG’li teröristlerin saldırısı sonucu yaralanarak Kilis’e getirilen askerleri ziyaret etti.

İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, Gençlik Kolları Başkanı Musa Kara ve AK Parti teşkilat üyeleri ile birlikte Suriye El Bab kentinde terör örgütü PKK/YPG’li teröristlerin saldırısı sonucu yaralanan askerleri Kilis Devlet Hastanesinde ziyaret ettiler. Karataş, Yaralanan kahraman askerleri tedavi gördükleri Kilis Devlet Hastanesinde ziyaret edip acil şifalar dilediklerini ifade etti.

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