Başkan Ramazan çalışmaları yerinde inceledi

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Kaldırım çalışmaları ile asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi.

Belediye Başkanı Servet Ramazan, Fen İşleri Müdürü Azmi Dokuzluoğlu ile birlikte Necmettin Erbakan Mahallesinde yapılan kaldırım çalışmalarını yerinde inceledi. Daha sonra Üniversite TOKİ kaldırım çalışmaları, Kazım Karabekir Mahallesi Spor Kompleksinde ve Ekrem Çetin Mahallesi yol ve kavşak düzenlemesi yapılan bölgede incelemelerde bulundu. Vatandaşlarla sohbet eden Başkan Ramazan, Kilis’e hizmet etmekten mutlu olduklarını, gece gündüz demeden çalışacaklarını söyledi.

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