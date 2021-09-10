SGK personeline yangın eğitimi

Kilis Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından kamu kurum ve kuruluşlarında eğitim verilmeye devam ediyor.

İtfaiye Müdürlüğü tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu personellerine acil durum ekipleri, yanma ve yangın bilgisi, yangınlara karşı ilk müdahale, yangın söndürme cihazlarının kullanımı konularında teorik ve tatbiki yangın eğitimi verildi. Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Eğitim çalışmalarına Sosyal Güvenlik Kurumu çalışanlarıyla devam ettiğini ifade ederek, “Doğal afetler, yangın ve benzeri konularda vatandaşların bilinçlendirilmesinin yanında kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ile okullarımızdan ve kamu kurum ve kuruluşlardan gelen talepler doğrultusunda eğitim veriyoruz” dedi.

Ramazan, yangınlara karşı ilk müdahale ve yangın söndürme cihazlarının kullanımı konularında teorik yangın eğitimi ve tatbikat yapıldığını sözlerine ekledi.

Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Abdulkadir Aktaş, İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine verdikleri eğitimden dolayı teşekkür ettiğini söyledi.

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