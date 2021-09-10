Emniyet Müdürü Kurt, muhtarlarla bir araya geldi

Kilis İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, muhtarlarla bir araya gelerek, sorun, sıkıntı, asayiş ve güvenlik konularını ele aldı.

İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, Hacı Musa ve Elif Kara Taziye evinde muhtarlar ile bir araya gelerek istişare toplantısı yaptı. Göreve başladığı günden itibaren Mahalle muhtarları ile toplantı yapan Emniyet Müdürü Kurt, Kısa süre içerisinde tüm muhtarlarla toplantıyı tamamlayacağı bildirildi. Bölgesel olarak birbirine yakın mahallelerin muhtarları ile bir araya gelerek, sorun, sıkıntını dinleyen Kurt, Asayiş ve güvenlik konusunda muhtarlara ve vatandaşlara büyük görev düştüğünü söyledi. Kurt, Mahallerinde gördükleri şüpheli durumlar karşısında anında 112 telefon hattını aramalarını, çağrı merkezlerinin tek çatı altında toplandığını belirtti.

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