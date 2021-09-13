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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Açık havada mezuniyet töreni

İHA

Açık havada mezuniyet töreni

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde pandemi nedeniyle ertelenen 20202021 yılı mezuniyet töreni açık havada gerçekleştirildi.
Kilis 7 Aralık Üniversitesi mezuniyet töreni, tüm dünyada etkisini sürdüren Covid19 salgını nedeniyle ertelenmişti. Mezuniyet töreni, sosyal mesafe ve maske kurallarına uyularak açık havada gerçekleşti. Okul birincisi İslami İlimler Fakültesi İlahiyat Bölümü öğrencisi Behiye Ertan mezuniyet konuşması yaptı.
7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, zor bir pandemi sürecinden geçildiğini ifade ederek, “Normalde Mayıs ayında yapmamız gereken mezuniyet törenini açık alanda böyle bir zaman diliminde yapmak zorunda kaldık. Buna da şükür ediyoruz, öğrencilerimizle mezun olduktan sonra meslek hayatına başlamadan önce son kez burada bir araya gelme imkanı bulduk. Bütün mezun olan öğrencilerimize, bundan sonraki hayatında başarılar diliyorum. İnşallah güzel bir gelecek sizlere bekliyor. 1.5 yıl her ne kadar yüz yüze eğitim yapmak imkanımız olmamış olsa da ama sizlerle hiç kopmadık. Sadece dersler düzeyinde değil, sempozyumlar, seminerler yaptık. Entelektüel sohbetler yaptık, hatta yeri geldi farklı şöylesiler yaparak bir araya geldik” dedi.
Kilis Valisi Recep Soytürk, mezun olan öğrencileri tebrik ettiğini ifade ederek, “Öğrencilerimize teşekkür ediyorum, Kilis’i seçtikleri için, eğitim öğretim hayatı pandemi nedeniyle tam yüz yüze olmadı, benim öğrencilerimize tavsiyem, yeni bir başlangıç yapıyorsunuz, o yüzden hayatınız boyunca, birincisi işinizi sevin, ikincisi çok çalışın, çalışmaktan başka çıkar yolumuz yok. Herkes ne kadar çalışıyorsa, siz daha fazla çalışın, herkes 3 saat çalışıyorsa, siz 5 saat çalışın, bir referansa, birinin sizi iteklemesine gerek kalmadan, herkes bu işini çok güzel yapıyor, desin, onlar sizi tercih etsin” diye konuştu.
Fakülteleri birincilikle bitirenlere hediyelerin takdim edilmesinden sonra öğrenciler toplu halde kep atma töreni gerçekleştirdi.
Üniversitenin 15 Temmuz meydanında gerçekleştirilen törene Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis Belediye Başkan Vekili Mehmet Fatih Yalçın, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, protokol üyeleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

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