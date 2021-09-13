34. Ahilik Haftası etkinliği

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Kilis’te, 34. Ahilik Haftası alınan korona virüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen sadece törenle kutlandı.

Kilis Valiliğinde gerçekleştirilen törenle yılın Ahisi ödülü Kuyumcu ustası Mehmet Kırıcı’ya verildi. Yılın kalfası Kadir Gezeroğlu, yılın çırağı ise Halil Bayramoğlu seçildi. Plaket takdiminden sonra yılın Ahisi seçilen Mehmet Kırıcı’ya kaftan giydirildi. Etkinliğe Vali Recep Soytürk, Kilis Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şevket Memiler ile oda başkanları katıldı. Bu yıl ahilik etkinlikleri pandemi nedeniyle sade törenle yapıldı.

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