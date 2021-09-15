Kilis’te evcil hayvanlara mikro çip takıldı

Kilis’te evcil hayvanlara mikro çip uygulama ve kayıt altına alma işlemlerine başlanırken, 91 köpeğe mikro cip takıldı, 342 köpeğe kuduz aşısı yapıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Gaziantep Kilis Veteriner Hekimler Odası tarafından kedi, köpek ve gelinciklerin hareketlerinin takibi ve başta kuduz hastalığı olmak üzere hayvan hastalıkları ile daha etkin mücadele etmek amacıyla bu hayvanların kimliklendirilerek, elektronik ortamda kayıt altına alınmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde görevli Veterinerler tarafından Kilis merkezde 85 köpeğe cip takılırken, 336 köpeğe kuduz aşısı yapıldı. Musabeyli ilçesinde 2 köpeğe cip takılırken, 2 köpeğe kuduz aşısı yapıldı. Elbeyli ilçesinde ise 4 köpeğe cip takılırken, 4 köpeğe kuduz aşısı yapıldı. Kilis’te toplam 91 köpek kimliklendirilerek, elektronik ortamda kayıt altına alınıp mikro çip takıldı. 342 köpeğe de kuduz aşısı yapıldı.

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