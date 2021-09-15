Kilis'te, şarampole devrilen traktörün sürücüsü öldü

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Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)KİLİS'in Musabeyli ilçesinde, devrilen traktörün sürücüsü Fatih Çelik (26), hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde Musabeyli ilçesi Karbeyaz köyünde meydana geldi. Tarlasından evine dönmek için yola çıkan Fatih Çelik yönetimindeki 27 TH 301 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Traktörün altında kalan Çelik´i görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Çelik´in hayatını kaybettiği belirlendi.

Fatih Çelik´in ın cenazesi otopsi için morga konulurken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU

2021-09-15 19:01:31



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