Başarılı öğrence ve öğretmenlere anlamlı ödül

İngiltere, Türkiye'yi 'kırmızı' listeden çıkardı ama... Bu nasıl izin?

Kilis Valisi Recep Soytürk, LGS sınavlarında kendi branşlarında soruların tamamını yaptıran öğretmenler ile öğrenciler ödüllendirildi.

7 Aralık Üniversitesi Mimarlık Mühendislik Fakültesinde gerçekleştirilen etkinliğe Kilis Valisi Recep Soytürk, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt, öğretmen ve öğrencileri katıldı.

Kilis’te, LGS sınavlarında başaralı öğrenciler ile onları eğiten öğretmenler katıldı. Vali Soytürk, LGS sınavlarında başaralı olan öğrencilerin öğretmenleri ile onlara ilk eğitimi veren ilk ve anaokulu öğretmenlerini başarı ile belgesi ile ödüllendirdi. LGS’de dereceye giren öğrenciler de Vali Recep Soytürk tarafından ödüllendirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.