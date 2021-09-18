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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milletvekili Dülger’in Gaziler Günü mesajı

İHA

Milletvekili Dülger’in Gaziler Günü mesajı

AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Gaziler günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Milletvekili Dülger, Mensubu olmaktan gurur duyduğu Türk milleti, gazi bir millet olduğunu belirtti.
Dülger, “Milletimizin ve ülkemizin varlığını devam ettirmesinde, Anadolu topraklarının vatan kılınmasında, gaza anlayışı en önde gelen değerlerimiz arasındadır. Türk milleti tarihi boyunca şehit ve gazilerin açtığı yolda ilerleyerek coğrafyalar fethetmiş, devletler kurmuş, en zor şartlar altında vatanına, bayrağına ve istikbaline sahip çıkmıştır. Bizler şehitlerinin canlı olduğuna inanan bir milletiz. Şehitleriyle yaşayan, şehitleriyle var olan bir milletiz. Bu topraklar bize şehit ve gazilerimizin emanetidir. Her karışında bir aslanın yattığı bu topraklar dünyanın en büyük şehitliğidir. Dünyanın 34 farklı ülkesinde 78 şehitliği olan bir milletiz. Bizler Balkan Savaşı’ndan Çanakkale’ye, Mısır ve Suriye’den Galiçya’ya, Kafkas Cephesi’nden İstiklal Harbi’ne kadar coğrafyamızın dört bir köşesinde mücadele eden kahramanlarımızın aziz hatıralarıyla büyümüş bir nesiliz. Milletimiz dün olduğu gibi bugün de ‘ölürsek şehit, kalırsak gazi oluruz’ diyerek istiklalini ve istikbalini savunmayı sürdürmektedir. Gazilerimiz, temsil ettikleri değerlerin bilinciyle vatan sevgileri ve kahramanlıklarıyla yeni nesillere rehberlik etmektedir. .Gazilerimiz ve şehitlerimiz fedakarlıklarıyla nice şanlı zafer ve kahramanlıklarla dolu bir geçmiş armağan etmiştir. Ay yıldızlı al bayrağımız, onların cesaretleri sayesinde vatanımızın semalarında gururla dalgalanmakta, ezanımız beş vakit minarelerimizden özgürce okunmaktadır” dedi.
83 milyonun tamamının şehit ve gazilere minnet borcu can borcu bulunduğunu ifade eden Dülger, “ Hiçbir maddi imkan şehit ve gazilerimizin karşılığı olamaz. Gazilerimiz için her türlü imkanları seferber etmek suretiyle atılması gereken adımları atıyoruz. Her zaman destekçisi olduğumuz gazilerimiz için gerekenleri yapmaya da devam edeceğiz. Bu düşüncelerle, bu toprakları bizlere vatan kılan, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e İstiklal mücadelesindeki önderliğinden dolayı 'Müşir ve Gazi' unvanı verilişinin yıl dönümünü ve Gaziler Günü'nü en kalbi duygularımla tebrik ediyor, Çanakkale'den Kurtuluş Savaşı'na, Kore'den Kıbrıs'a Türkiye’de teröre karşı verilen mücadeleye kadar, Bu günümüzü kendilerine borçlu olduğumuz tüm kahramanları rahmetle yad ediyor, gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Allah onlardan razı olsun. Aziz şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Yüce Mevla'm şehitlerimizi cennetiyle, cemaliyle müşerref kılsın. Onları Peygamber Efendimize komşu eylesin” ifadesine ver verdi.

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