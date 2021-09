Ramazan’ın Gaziler günü mesajı

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Gaziler günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Ramazan, Şehitlik ve gazilik, kahraman milletin her ferdinin asırlar boyunca erişmeyi dilediği en yüce makam olduğunu belirtti.

Ramazan, “ Aziz milletimiz, istiklali uğrunda şehit ve gazi olmayı şanlı tarihimizin her döneminde büyük bir onur ve gurur kaynağı olarak görmüştür. Tarih boyunca milletimiz sahip olduğu bu şuurla birlik ve beraberlik içerisinde her türlü sıkıntıyı aşmayı başarmış; kutsal değerleri olan vatan, hürriyet, istiklal, namus ve bayrağı söz konusu olduğunda gerekirse şahadet mertebesine ulaşmaktan çekinmeyeceğini her dönem tüm dünyaya göstermiştir. Kadim medeniyetimizden beslenen bu soylu anlayış, milletimizi her zaman güçlü kılmış, şanlı tarihi boyunca hür ve müstakil yaşamasının temellerini oluşturmuştur. Nitekim Sakarya Zaferi'nin ardından Başkomutan Atatürk'e, Mareşal Rütbesi verilirken Gazilik Unvanının da verilmesi, milletimizin gönlündeki bu seçkin makamın anlamlı bir ifadesidir. Tarihimizin her döneminde olduğu gibi, vatanımızın birliği ve dirliği uğruna terör örgütleriyle fedakârca mücadele eden güvenlik güçlerimizin göstermiş olduğu kahramanlıklarla gurur duyuyoruz. Şehitlik mertebesine yükselen ve gazilik onuruna erişen vatanımızın asil evlatlarına minnet ve şükran borçluyuz. Kadirşinas milletimiz, şehitlerimizin ve gazilerinin hatırasını canlı tutmakta, onları daima hayırla yâd etmekte; şehitlerine, gazilerine ve onların ailelerine daima özel bir değer vermektedir. Mukaddes vatanımız; varlığını milletimize adamış kahraman atalarımızın bizlere emanetidir. Bu bilinçle, vatanımız için ödenen bedelleri daima hatırlayarak, birlik ve bütünlüğümüzü korumak, milletimizi yüceltmek, ülkemizi her alanda yükseltmek için azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesile ile başta Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere şanlı tarihimiz boyunca şahadet ve gazilik mertebesine ulaşan tüm kahramanlarımızı şükranla, minnetle ve rahmetle anıyorum” ifadesine yer verdi.

