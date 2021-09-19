Protokol üyeleri gaziler ile kahvaltıda buluştu

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Kilis’te protokol üyeleri, gaziler ile sabah kahvaltısında bir araya geldi.

Öğretmenevinde gerçekleştirilen kahvaltı törenine Kilis Valisi Recep Soytürk, Garnizon ve 1’inci Hudut Alay Komutan Vekili Piyade Albay Halil Sıddık Ayhan, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Kilis Şehit ve Gaziler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Murat Cumhur Muhtar, Kilis Sivil Şehit Gazi Aileleri Derneği Başkanı Veysel Evran, Kilis Kuvayi Milliye Mücahitler Derneği Başkanı Reşit Yetimoğlu, daire amir ve müdürleri ile gaziler katıldı.

Protokol üyeleri, Gaziler günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte Gaziler ile birlikte kahvaltı yaparak, sohbet etme imkanı buldular.

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