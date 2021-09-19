Gazileri yalnız bırakmadılar

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19 Eylül Gaziler günü nedeniyle Kilis’te protokol üyeleri, gazileri ziyaret ederek, sorunlarını dinledi.

Kilis Valisi Recep Soytürk, Garnizon ve 1’inci Hudut Alay Komutan Vekili Piyade Albay Halil Sıddık Ayhan, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Selami Akşit, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt ile protokol üyeleri, Kilis Şehit ve Gaziler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Murat Cumhur Muhtar, Kilis Sivil Şehitler Derneği Başkanı Veysel Evran, Kilis Kuvayi Milliye Mücahitler Derneği Başkanı Reşit Yetimoğlu’nu ve üyelerini dernek binasında ziyaret ederek, sorun ve sıkıntılarını dinlediler.

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