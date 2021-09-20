İKA yönetim kurulu toplandı

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İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) Yönetim Kurulu Gaziantep Valisi Davut Gül başkanlığında yapıldı.

Gaziantep Valisi Davut Gül başkanlığında gerçekleştirilen İpekyolu Kalkınma Ajansı 2021 Eylül ayı yönetim kurulu toplantısına, Kilis Sayın Recep Soytürk, Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Kilis İl Genel Meclis Başkanı Şıhmehmet Yalçın, Adıyaman İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan , Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Uslu, Kilis Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı ve İKA Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz katıldı.

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