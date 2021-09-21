Genel müdürler Kilis’te

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Diyanet İşleri Başkanlığından Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak ve beraberindeki heyet Kilis Valisi Recep Soytürk’ü makamında ziyaret ettikten sonra açılışlar için Suriye’nin Azez kentinde açılışlara katıldılar.

Diyanet İşleri Başkanlığından Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Bilgin, Kilis İl Müftüsü Abdurrahman Şahin ve beraberindekilerden oluşan heyet Vali Recep Soytürk'ü makamında ziyaret ettiler.

Daha sonra Diyanet İşleri Başkanlığından Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak, Daha sonra beraberindeki heyet ile birlikte Kilis’in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Azez ilçesine geçti. Burada Türkiye tarafından yaptırılan, cami, kuran kursu, lojistik deposu başta olmak üzere çeşitli açılışlara katıldılar.

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