Kilis'te yapılacak TOKİ konutlarının sayısı bin 335'e yükseltildi

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, TOKİ tarafından Tahtalı'da yapılacak olan 170 konut ve Deveciler'de yapımı planlanan 515 konut projelerine ilaveten 180 bin metrekare alan üzerine yaklaşık 650 adet konutun yapılacağı proje eklendiğini söyledi.

Belediye Başkanı Servet Ramazan, Başkan Yardımcısı Mustafa Tohumcu ile birlikte TOKİ Başkan Yardımcısı Dursun Baştürk’e yaptıkları ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, "Kıymetli hemşerilerim, Bugün TOKİ Başkan Yardımcısı .Dursun Baştürk ile, yapımına başlanan, Tahtalı 170 konut, Deveciler 515 konut projelerine ilaveten üçüncü etapta 180 bin metrekare alan üzerine yaklaşık 650 adet TOKİ Konutlarının yapılması ile ilgili görüşmeler gerçekleştirdik. İnşallah memleketimiz için yakında yeni müjdelerimiz olacak” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.