Korgeneral Tokel, Vali Soytürk ile bir araya geldi

Sahraaltı Afrika'da yatırıma en uygun ülkeler Güney Afrika Cumhuriyeti ve Ruanda

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

6’ıncı Kolordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel, Kilis Valisi Recep Soytürk'ü makamında ziyaret etti.

Adana 6’ıncı Kolordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel, Suriye sınırındaki birliklerde incelemelerde bulunduktan sonra Vali Recep Soytürk’ü makamında ziyaret etti. 30 Ağustos itibariyle 6.Kolordu Komutanlığına atanan Korgeneral Metin Tokel, 1’inci Hudut Alay Komutanlığını ziyaret ettikten sonra Fırat Kalkanı Bölgesinde görev alan tugay komutanlarıyla Çıldırooba Üst bölgesinde bir araya geldiği bildirildi. Korgeneral Tokel, Sınır birliklerinde inceleme ve denetleme yaptıktan sonra Vali Recep Soytürk’ü makamında ziyaret etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.