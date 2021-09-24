"Bizim Yunus" adlı tiyatro oyun sergilendi

Sönmez Atasoy’un yazdığı Devlet Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Kurt’un yönettiği, sanatçı Alpay Ulusoy’un canlandırdığı "Bizim Yunus" adlı tiyatro oyunu sergilendi.

Kilis Aleaddin Yavaşça Kültür merkezinde gerçekleştirilen tiyatro gösterisine Vali Recep Soytürk, Eşi Nurdan Öztürk, İl Kültür ve Turizm Müdürü Cuma Özdemir ve vatandaşlar katıldı. 2021 yılı, Türk dili ve kültürünün en önemli şahsiyetlerinden Yunus Emre’nin vefatının 700. yılı olması nedeniyle UNESCO tarafından anma ve kutlama yıl dönümleri arasına alınarak, 30 Ocak 2021’de Resmi Gazetede yayımlanan genelgeyle de Cumhurbaşkanlığı tarafından "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" olarak ilan edilmişti. Bu kapsamda, Sönmez Atasoy’un yazdığı, Devlet Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Kurt’un yönettiği, sanatçı Alpay Ulusoy’un canlandırdığı "Bizim Yunus" adlı tiyatro oyunu sergilendi.

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