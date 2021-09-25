Hayvan yetiştiriciliğini bilimsel olarak öğreniyorlar

AB finansman desteği ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 25 kişiye Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ve sürü yönetimi uygulamalı çiftçi okulunda eğitim verilmeye başlandı.

Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ve sürü yönetimi uygulamalı çiftçi okulunun açılış toplantısı, Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, Müdür Yardımcısı Seyfullah Gencer, Hayvan Sağlığı Şube Müdürü Süleyman Sağcan, Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Müdürü Melike Hilal Üstündağ ile 25 üretici katılıyor.

Küçükbaş hayvan yetiştiricilerine bilimsel olarak yapmaları gerekenler, sürü yönetimi ve proje kapsamında yapılacaklar, eğitim alan üreticilerin proje sonrasında yapacakları, alınan eğitimle nasıl bir yol kat ettikleri de araştırılacağı bildirildi.

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