Kilis’te alt yapı çalışmaları sürüyor

Kilis Belediyesi tarafından Kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarında yenileme ile yeni yerleşim birimlerine döşeme çalışmaları aralıksız sürüyor.

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Kentte olası taşkınları önlemek için altyapı çalışmalara devam ettiklerini ifade ederek, “Daha önce imara açılan kanalizasyonu, yağmurlama sistemi olmayan bölgelerde çalışmalarımıza hız verdik. Kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarındaki eksiklikleri gidererek, atık su ve yağmur sularının çevreye zarar verme ihtimali en aza indiriyoruz. Ekiplerimiz gece gündüz demeden vatandaşlarımıza kaliteli hizmet sunmak için çalışıyor. Kış gelmeden önce bu çalışmalarımızın büyük bölümünü tamamlamak istiyoruz” dedi.

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