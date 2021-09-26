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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kilis'in ekonomik ve beşeri coğrafyası anlatıldı

İHA

Kilis'in ekonomik ve beşeri coğrafyası anlatıldı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölüm Başkanı Doç. Dr. Muazzez Harunoğulları, TRT GAP Diyarbakır Radyosu’nda “Kilis’in Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası” konulu bir söyleşiye katıldı.
Harunoğulları, Tarih boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yapan Kilis’in konum itibarıyla verimli hilal olarak adlandırılan bölgenin kuzeybatısında Suriye sınırında yer aldığını belirterek, Anadolu ve Mezopotamya arasında geçiş sağlayan bir özelliğe sahip Kilis ilinin iklimi, topografyası, verimli toprakları, su ve ticarî kaynaklarına dair önemli bilgiler verdi.
Harunoğulları, Kilis topraklarının 15 medeniyete ev sahipliği yaptığını ve Osmanlı döneminde hareketli bir ticaret noktası olduğunu bu durumun ise kervansaray, bedesten, han gibi ticari merkezlerin il içerisinde fazlaca konumlanmasını sağladığını belirtti.
Cami, hamam, çarşı üçlemesiyle Osmanlı şehir tipini yansıtan Türkİslam şehirlerinin en güzel örneklerinden biri olarak Kilis’in coğrafi konumu, iklimi, bereketli toprakları, şehir mimarisi, bölgenin jeopolitik yapısı, güvenliği, nüfusu, sanayisi gibi pek çok unsurdan bahseden Harunoğulları, 2011’den önce hareketli bir sınır ticaretine sahne olan Kilis’in Suriye’de yaşanan iç savaşın etkisiyle SuriyeKilis sınır ticaretinde bir daralmanın gerçekleştiğine vurgu yaptı.
Harunoğulları, Gıda, tekstil ve inşaat sektörü, hayvancılık gibi diğer yatırım alanlarının yanı sıra Kilis’e katma değer kazandıran en önemli tarım ürünleri zeytin ve üzümün yanında buğday, arpa, mercimek, antep fıstığı gibi diğer tarımsal üretim imkanlarına da dikkat çekti.
Şehrin sanayi alt yapısı adına önemli bir bölge olan Kilis Organize Sanayi’nin İpekyolu Kalkınma Ajansı ile gerçekleştirdiği protokole de değinen Harunoğulları, kurulacak tekstil kenti ile 2500 kişinin istihdam edileceği hususunda da bilgiler verdi.
Türkiye’nin Orta Doğu’ya açılan bir kapısı olarak görülen Kilis şehrinin ruhunun ve geçmişten gelen tarihi dokusunun en iyi gezilip görülerek hissedileceğini dile getiren Doç. Dr. Muazzez Harunoğulları, herkesi bu tarih kokan şehre beklediklerini söyleyerek program yapımcılarına teşekkürlerini iletti.

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