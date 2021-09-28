Kuyuya düşen yavru kedi kurtarıldı

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Kilis’te, kuyuya düşen yavru kedi, itfaiye ile AFAD’ın 5 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.

Yeni Beşevler Semtinde Yavru bir kedi suyu kuyusuna düştü. Kedinin sesini duyan site sakinleri, durumu Kilis Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile AFAD’a bildirdi. İtfaiye ekipleri ile AFAD görevlileri, su kuyusuna düşen yavru kediyi kurtarmak için 5 saat çalıştı. Kedi su kuyusundan canlı olarak çıkartıldı.

Belediye Veterineri tarafından kontrol edilen yavru kedinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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