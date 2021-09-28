Kilis protokolü "Akif" filmini izledi

Kilis’te, protokol üyeleri İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. Yılı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle çekilen "Akif" filminin ilk gösterisini izlediler.

Kilis Valisi Recep Soytürk, Garnizon ve 1’inci Hudut Alay Komutan Vekili Piyade Albay Halil Sıddık Ayhan, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Selami Akşit, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt ile protokol üyeleri, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. Yılı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle çekilen "Akif" filminin ilk gösterisi korona virüs tedbirleri kapsamında maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak izlediler.

Cumhurbaşkanlığının 6 Mart 2021 tarih ve 2021/6 sayılı Genelgesi ile 2021 yılı Mehmet Akif ve İstiklal Marşı Yılı ilan edildi. İstiklal Marşının kabulünün yüzüncü yılı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın destekleriyle İstiklal Marşı’nın anlamını ve Kurtuluş Savaşının önemini anlatmak amacıyla İstanbul’un işgalinden İstiklal Marşı’nın kabul edildiği tarihe kadar olan dönemi ve Mehmet Akif Ersoy’un hayatını konu alan "Akif" filminin çekimleri tamamlanarak, vizyona girdiği bildirildi.

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